Policía Nacional establece desvío en Paraíso tras vuelco de camión con aceite en avenida Omar Torrijos

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó que se han establecido desvíos en la comunidad de Paraíso, debido al vuelco de un camión cargado de aceite en la avenida Omar Torrijos.
La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la @policiadepanama informa sobre desvíos en la comunidad de Paraíso, debido al vuelco de un camión cargado de aceite en la avenida Omar Torrijos.
Este desvío se mantendrá hasta que culminen las labores de limpieza.