Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 17:12

Policía Nacional establece desvío en Paraíso tras vuelco de camión con aceite en avenida Omar Torrijos

La Policía Nacional informó que los desvíos se mantendrán hasta que culminen las labores de limpieza y se restablezca el tránsito normal en la zona.

Imagen ilustrativa. Policía Nacional establece desvío en Paraíso tras vuelco de camión con aceite en avenida Omar Torrijos.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó que se han establecido desvíos en la comunidad de Paraíso, debido al vuelco de un camión cargado de aceite en la avenida Omar Torrijos.

Las rutas alternas se mantendrán hasta que culminen las labores de limpieza y se restablezca el tránsito normal en la zona.

