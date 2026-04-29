Panamá

Director de la Policía reconoce aumento de homicidios en abril, pero defiende estrategia de seguridad

El director de la Policía, Jaime Fernández, reconoció un aumento en los homicidios y hechos de violencia en el mes de abril, sin embargo, afirmó que la Policía no está “improvisando” y están ejecutando estrategias para combatir el crimen organizado. Fernández también respondió a los cuestionamientos en contra de su gestión y las estrategias de seguridad “yo soy muy respetuoso de la opinión, incluyendo la del honorable diputado (Jairo Salazar), sin embargo, nosotros estamos operando duro en Colón, estamos dando esa operatividad, esa tranquilidad, esa seguridad, existen grupos delincuenciales.