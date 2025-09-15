Calendario de agroferias del IMA para el martes 16 y miércoles 17 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 16 y miércoles 17 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el martes 16 de septiembre
Veraguas
- Junta Comunal Unión del Norte, corregimiento de Montijo centro, distrito de Montijo
- Junta Comunal de Boro, distrito de La Mesa
Coclé
- Iglesia Santa Marta, corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
Chiriquí
- Cancha Comunal de El Puerto, distrito de Remedios.
Panamá Este
- Loma de El Naranjo y El Llano Nuevo, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo
Colón
- Plaza Market, frente a las multis de Providencia, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón
Herrera
- Casa Comunal de El Toro, distrito de Las Minas
Panamá Oeste
- Cancha El Llano, corregimiento de Arraiján
Los Santos
- Plaza Praga, distrito de Las Tablas.
Agroferia del IMA para el miércoles 17 de septiembre
Panamá
- Centro deportivo El Bajo, corregimiento de la 24 de Diciembre, distrito de Panamá
Veraguas
- Parque Cirbulaco, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago
- Cancha techada de La Raya de Santa María, distrito de Santiago
Herrera
- Cancha Comunal de Portobelillo, distrito de Parita
Los Santos
- Junta Comunal de Lajamina, distrito de Pocrí
Panamá Oeste
- Casa SPI, antiguo turicentro de Veracruz, distrito de Arraiján