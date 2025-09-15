Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 14:59

Calendario de agroferias del IMA para el martes 16 y miércoles 17 de septiembre

El IMA realizará durante el martes 16 y miércoles 17 de septiembre las agroferias, para que los consumidores puedan conseguir productos a bajo precio

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 16 y miércoles 17 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el martes 16 de septiembre

Veraguas

  • Junta Comunal Unión del Norte, corregimiento de Montijo centro, distrito de Montijo
  • Junta Comunal de Boro, distrito de La Mesa

Coclé

  • Iglesia Santa Marta, corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de El Puerto, distrito de Remedios.

Panamá Este

  • Loma de El Naranjo y El Llano Nuevo, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo

Colón

  • Plaza Market, frente a las multis de Providencia, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón

Herrera

  • Casa Comunal de El Toro, distrito de Las Minas

Panamá Oeste

  • Cancha El Llano, corregimiento de Arraiján

Los Santos

  • Plaza Praga, distrito de Las Tablas.
Agroferia del IMA para el miércoles 17 de septiembre

Panamá

  • Centro deportivo El Bajo, corregimiento de la 24 de Diciembre, distrito de Panamá

Veraguas

  • Parque Cirbulaco, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago
  • Cancha techada de La Raya de Santa María, distrito de Santiago

Herrera

  • Cancha Comunal de Portobelillo, distrito de Parita

Los Santos

  • Junta Comunal de Lajamina, distrito de Pocrí

Panamá Oeste

  • Casa SPI, antiguo turicentro de Veracruz, distrito de Arraiján
