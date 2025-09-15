Calendario de agroferias del IMA para el martes 16 y miércoles 17 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 16 y miércoles 17 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el martes 16 de septiembre

Veraguas

Junta Comunal Unión del Norte, corregimiento de Montijo centro, distrito de Montijo

Junta Comunal de Boro, distrito de La Mesa

Coclé

Iglesia Santa Marta, corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

Chiriquí

Cancha Comunal de El Puerto, distrito de Remedios.

Panamá Este

Loma de El Naranjo y El Llano Nuevo, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo

Colón

Plaza Market, frente a las multis de Providencia, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón

Herrera

Casa Comunal de El Toro, distrito de Las Minas

Panamá Oeste

Cancha El Llano, corregimiento de Arraiján

Los Santos

Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

Agroferia del IMA para el miércoles 17 de septiembre

Panamá

Centro deportivo El Bajo, corregimiento de la 24 de Diciembre, distrito de Panamá

Veraguas

Parque Cirbulaco, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago

Cancha techada de La Raya de Santa María, distrito de Santiago

Herrera

Cancha Comunal de Portobelillo, distrito de Parita

Los Santos

Junta Comunal de Lajamina, distrito de Pocrí

Panamá Oeste

Casa SPI, antiguo turicentro de Veracruz, distrito de Arraiján