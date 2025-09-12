IMA explica importación de arroz, situación de la cosecha nacional y medidas a tomar.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la reciente importación de arroz no impacta la producción nacional ni perjudica a los productores del rubro, ya que el embarque tiene como objetivo abastecer Agroferias, Agrotiendas y Agrodistribuidoras.
Ante esta situación, el IMA importó 550 mil quintales de arroz en cáscara para garantizar el suministro en sus programas hasta noviembre, cuando se espera la cosecha nacional tras el periodo de reposo del grano.
Por el momento, la institución espera la cosecha nacional para poder adquirir arroz en óptimas condiciones y prepararlo para su venta.