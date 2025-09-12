Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 11:52

IMA explica importación de arroz, situación de la cosecha nacional y medidas a tomar

El IMA importó 550 mil quintales de arroz en cáscara para garantizar el suministro en sus programas hasta noviembre.

IMA explica importación de arroz

IMA explica importación de arroz, situación de la cosecha nacional y medidas a tomar.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la reciente importación de arroz no impacta la producción nacional ni perjudica a los productores del rubro, ya que el embarque tiene como objetivo abastecer Agroferias, Agrotiendas y Agrodistribuidoras.

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que la institución consultó a la Cadena Agroalimentaria de Arroz sobre la disponibilidad de arroz para cubrir los meses de septiembre, octubre y noviembre; sin embargo, los molinos no contaban con la suficiente disponibilidad para suplir las necesidades de la institución.

Ante esta situación, el IMA importó 550 mil quintales de arroz en cáscara para garantizar el suministro en sus programas hasta noviembre, cuando se espera la cosecha nacional tras el periodo de reposo del grano.

Por el momento, la institución espera la cosecha nacional para poder adquirir arroz en óptimas condiciones y prepararlo para su venta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1966538810797281448&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Aproveche! Lugares con Agroferias del IMA el viernes 12 de septiembre

Denuncian venta de cupos para la compra de arroz en agroferia en La Chorrera

¿Dónde habrá Agroferias esta semana? Mira la lista de este jueves y viernes

Recomendadas

Más Noticias