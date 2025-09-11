Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 14:41

¡Aproveche! Lugares con Agroferias del IMA el viernes 12 de septiembre

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el viernes 12 de septiembre a nivel nacional.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 12 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.

Agroferias del viernes 12 de septiembre

Herrera

  • Parque Arístides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.

Darién

  • Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje.

Coclé

  • Cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.

Panamá Este

  • Comunidad de Pigandí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Los Santos

  • Cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.

Colón

  • Parque central de María Chiquita, distrito de Portobelo.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

Veraguas

  • Cancha comunal de San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Cañazas.
  • Mercado Municipal, corregimiento de Calobre.

Panamá

  • Antigua piquera de buses ubicada en calle sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1965842337256583583&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Dónde habrá Agroferias esta semana? Mira la lista de este jueves y viernes

Aprovecha las agroferias del IMA en tu comunidad este 10 y 11 de septiembre

Agroferias del IMA llegan a varias provincias este 9 y 10 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias