¡Aproveche! Lugares con Agroferias del IMA el viernes 12 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 12 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.
- Parque Arístides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.
Darién
- Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.
Chiriquí
- Cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje.
Coclé
- Cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.
Panamá Este
- Comunidad de Pigandí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Los Santos
- Cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.
Colón
- Parque central de María Chiquita, distrito de Portobelo.
Panamá Oeste
- Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.
Veraguas
- Cancha comunal de San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Cañazas.
- Mercado Municipal, corregimiento de Calobre.
Panamá
- Antigua piquera de buses ubicada en calle sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.