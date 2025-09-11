Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 12:38

Certificados de incapacidad en Panamá: conoce las características de los nuevos documentos

Los certificados de incapacidad deberán ser emitidos por médicos y odontólogos idóneos, facultados para expedir los documentos en formato impreso o digital.

Certificados de incapacidad en Panamá.

Minsa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Decreto Ejecutivo N.° 17, de fecha 11 de agosto de 2025, establece el procedimiento para la solicitud de verificación de autenticidad de los certificados médicos de incapacidad, los cuales entrarán en vigor a nivel nacional a partir del 12 de octubre de 2025.

Características de los certificados de incapacidad

  • Número de registro otorgado por el Consejo Técnico de Salud.
  • Nombre completo del profesional emisor.
  • Dirección y teléfono del establecimiento público o privado donde se expide.
  • Fechas y horas exactas de inicio y fin de la incapacidad (Artículo 4).

¿Quiénes podrán emitir los certificados de incapacidad?

Los certificados de incapacidad deberán ser emitidos por médicos y odontólogos idóneos, facultados para expedir los documentos en formato impreso o digital, con numeración contigua y sucesiva.

Infracciones y sanciones administrativas por la emisión de certificados de incapacidad

  1. Emitir certificados sin sustento médico real o sin evaluación del paciente.
  2. Cobrar o pagar por certificados falsos.
  3. No incluir datos obligatorios o no archivarlos en la historia clínica.
  4. La expedición de un certificado que no sea un medico u odontólogo idóneo.
  5. Que no contengan el número de registro del médico.
  6. Si no incluye el número de registro del médico, fecha y hora en que inicia o termina la incapacidad.

Los certificados que no cumplan con los requisitos establecidos serán considerados nulos, y el Consejo Técnico de Salud mantendrá un registro de infractores, aplicando sanciones proporcionales a la gravedad de la falta.

Para conocer más detalles sobre esta normativa, puede consultar el Decreto Ejecutivo N.° 17.

