La Chorrera celebra 70 años de creación con desfiles, folclore y cabalgata

El distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, celebrará sus 70 años de creación con una variada agenda de actividades cívicas, culturales y folclóricas que inician este jueves 11 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 14.
Calendario de actividades en el distrito de La Chorrera cumple 70 años
El programa incluye:
- Jueves 11 de septiembre: Paseo de antorchas, dianas y cumbiatón en la calle principal.
- Viernes 12 de septiembre: Acto protocolar en el Palacio Municipal, desfile cívico por la avenida de Las Américas, bingo nacionales y presentaciones artísticas en el Parque Libertad desde las 4:00 p.m.
- Sábado 13 de septiembre: Desfile de bandas independientes a partir de las 6:00 p.m. en la avenida Las Américas.
- Domingo 14 de septiembre: Gran desfile de pollerines y danzas junto a la cabalgata del West, que contará con la participación de Penélope Nanín y Los Diamantes Negros, partiendo desde el Parque Feuillet hasta el Parque Libertador.
- Ese mismo día también se realizará la Segunda Muestra de Folclore Chorrerano en el Parque Libertador.
La comunidad chorrerana se prepara así para rendir homenaje a su historia y tradiciones, reafirmando su identidad cultural en una de las celebraciones más esperadas del distrito.