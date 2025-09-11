Panamá Oeste Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 14:40

La Chorrera celebra 70 años de creación con desfiles, folclore y cabalgata

El distrito de La Chorrera cumple 70 años y lo festeja con desfiles, folclore, presentaciones artísticas y una gran cabalgata en Panamá Oeste.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, celebrará sus 70 años de creación con una variada agenda de actividades cívicas, culturales y folclóricas que inician este jueves 11 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 14.

Calendario de actividades en el distrito de La Chorrera cumple 70 años

El programa incluye:

  • Jueves 11 de septiembre: Paseo de antorchas, dianas y cumbiatón en la calle principal.
  • Viernes 12 de septiembre: Acto protocolar en el Palacio Municipal, desfile cívico por la avenida de Las Américas, bingo nacionales y presentaciones artísticas en el Parque Libertad desde las 4:00 p.m.
  • Sábado 13 de septiembre: Desfile de bandas independientes a partir de las 6:00 p.m. en la avenida Las Américas.
  • Domingo 14 de septiembre: Gran desfile de pollerines y danzas junto a la cabalgata del West, que contará con la participación de Penélope Nanín y Los Diamantes Negros, partiendo desde el Parque Feuillet hasta el Parque Libertador.
  • Ese mismo día también se realizará la Segunda Muestra de Folclore Chorrerano en el Parque Libertador.

La comunidad chorrerana se prepara así para rendir homenaje a su historia y tradiciones, reafirmando su identidad cultural en una de las celebraciones más esperadas del distrito.

