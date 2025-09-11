Panamá Oeste Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 11:33

Aprehenden a representante y ex tesorero en La Chorrera por presunto peculado del PDIS

Autoridades detuvieron a dos funcionarios de la Junta Comunal de Arosemena en La Chorrera por presunto mal uso de fondos del Programa de Interés Social.

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aprehendieron en La Chorrera a un representante y a un ex tesorero de la Junta Comunal de Arosemena, como parte de una investigación por presunto peculado relacionado con el mal uso de fondos del Programa de Interés Social (PDIS).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966162173128016194&partner=&hide_thread=false

Las detenciones se realizaron en las localidades de El Trapichito y Arosemena, y los implicados fueron trasladados para los trámites judiciales correspondientes, en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer la gestión de los recursos públicos del programa.

Este operativo refuerza la labor de las autoridades en la supervisión del manejo de fondos destinados a programas sociales, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en la administración pública.

