Aprehenden a representante y ex tesorero en La Chorrera por presunto peculado del PDIS

La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aprehendieron en La Chorrera a un representante y a un ex tesorero de la Junta Comunal de Arosemena, como parte de una investigación por presunto peculado relacionado con el mal uso de fondos del Programa de Interés Social (PDIS).

En el distrito de La Chorrera fue aprehendido un exfuncionario requerido por presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

Las detenciones se realizaron en las localidades de El Trapichito y Arosemena, y los implicados fueron trasladados para los trámites judiciales correspondientes, en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer la gestión de los recursos públicos del programa.

Este operativo refuerza la labor de las autoridades en la supervisión del manejo de fondos destinados a programas sociales, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en la administración pública.