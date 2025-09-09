La Policía Nacional informó que puso a disposición de las autoridades competentes a un menor de 14 años, presuntamente vinculado al delito de lesiones personales. La acción tuvo lugar en el sector de El Marañón, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.
Veraguas Nacionales - 9 de septiembre de 2025 - 11:16
Policía Nacional aprehende a menor de 14 años por presunto delito de lesiones personales en Veraguas
La Policía Nacional informó que puso a disposición de las autoridades competentes a un menor de 14 años en Soná, provincia de Veraguas.
