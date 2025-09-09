Veraguas Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 11:16

Policía Nacional aprehende a menor de 14 años por presunto delito de lesiones personales en Veraguas

La Policía Nacional informó que puso a disposición de las autoridades competentes a un menor de 14 años en Soná, provincia de Veraguas.

Imagen ilustrativa. Policía Nacional aprehende a menor de 14 años.

Imagen ilustrativa. Policía Nacional aprehende a menor de 14 años.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que puso a disposición de las autoridades competentes a un menor de 14 años, presuntamente vinculado al delito de lesiones personales. La acción tuvo lugar en el sector de El Marañón, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965442721545695593&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional captura a dos hombres por drogas y delitos contra la seguridad colectiva

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga en contenedor procedente de Marruecos

Policía Nacional recibe 19 vehículos para reforzar seguridad turística en Panamá

Recomendadas

Más Noticias