Policía Nacional recupera joyas robadas tras asalto en Costa del Este y operativo en El Chorrillo.

Una persecución de la Policía Nacional con intercambio de disparos se registró esta madrugada entre Costa del Este y El Chorrillo, luego de que cuatro sujetos asaltaran una joyería de Costa del Este. El operativo culminó en calle 20 de El Chorrillo, donde unidades de la Policía Nacional lograron recuperar varias joyas y prendas sustraídas durante el robo.
Tras una intensa persecución, los sujetos abandonaron el vehículo en el que se movilizaban y huyeron a pie. Al inspeccionar el automóvil, los agentes encontraron en su interior a uno de los implicados herido por proyectil de arma de fuego.