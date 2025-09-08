Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 16:46

Policía Nacional recupera joyas robadas tras asalto en Costa del Este y operativo en El Chorrillo

La Policía Nacional recuperó las joyas robadas tras una persecución policial que culminó en calle 20 de El Chorrillo.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una persecución de la Policía Nacional con intercambio de disparos se registró esta madrugada entre Costa del Este y El Chorrillo, luego de que cuatro sujetos asaltaran una joyería de Costa del Este. El operativo culminó en calle 20 de El Chorrillo, donde unidades de la Policía Nacional lograron recuperar varias joyas y prendas sustraídas durante el robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a.m., cuando los delincuentes encañonaron y amordazaron al celador del local comercial para luego ingresar a la joyería y cometer el robo.

Tras una intensa persecución, los sujetos abandonaron el vehículo en el que se movilizaban y huyeron a pie. Al inspeccionar el automóvil, los agentes encontraron en su interior a uno de los implicados herido por proyectil de arma de fuego.

