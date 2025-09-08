Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 14:35

Víctimas del Dietilenglicol: Defensoría del Pueblo pide al MINSA reactivar comisión

Julio De Gracia, de la Defensoría del Pueblo, solicitó al MINSA reactivar la comisión de seguimiento y reparación a víctimas del dietilenglicol.

Víctimas del Dietilenglicol

Víctimas del Dietilenglicol

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Julio De Gracia, informó en la Asamblea Nacional que se ha solicitado al Ministerio de Salud (MINSA) la reactivación de la Comisión de Seguimiento y Reparación Integral a las Víctimas del Dietilenglicol.

Defensoría del Pueblo, solicita reactivar comisión de víctimas del dietilenglicol

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965133922863374738&partner=&hide_thread=false

La petición surge tras reportarse casos de pacientes certificados como afectados por el envenenamiento masivo, a quienes se les ha negado el derecho de atención vitalicia que establece la normativa.

La Defensoría subrayó que esta comisión es fundamental para garantizar la atención médica, social y económica que corresponde a los afectados, y reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

En esta nota:
Seguir leyendo

CAPAC destaca avances tras aprobación del proyecto que modifica la ley de interés preferencial

Embajador de EE. UU. se reúne con MINSA para abordar cooperación en seguridad sanitaria

Proyecto de modificación de la ley de intereses preferenciales avanza tras tercer debate en la Asamblea

Recomendadas

Más Noticias