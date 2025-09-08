Víctimas del Dietilenglicol: Defensoría del Pueblo pide al MINSA reactivar comisión

El director de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Julio De Gracia, informó en la Asamblea Nacional que se ha solicitado al Ministerio de Salud (MINSA) la reactivación de la Comisión de Seguimiento y Reparación Integral a las Víctimas del Dietilenglicol .

Defensoría del Pueblo, solicita reactivar comisión de víctimas del dietilenglicol

El director de Protección de los Derechos Humanos de la @DefensoriaPan, Julio De Gracia, anunció en la @asambleapa que se ha solicitado al @MINSAPma reactivar la Comisión de Seguimiento y Reparación Integral a Víctimas del Dietilenglicol, para atender a los pacientes, tras darse… pic.twitter.com/RxRktybsnT — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2025

La petición surge tras reportarse casos de pacientes certificados como afectados por el envenenamiento masivo, a quienes se les ha negado el derecho de atención vitalicia que establece la normativa.

La Defensoría subrayó que esta comisión es fundamental para garantizar la atención médica, social y económica que corresponde a los afectados, y reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas y sus familias.