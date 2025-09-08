Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 13:57

ACODECO registra 19 sanciones por incumplir la Ley de Discapacidad hasta julio de 2025

ACODECO y ASEP aplicaron 19 multas por B/.6,050 a comercios que incumplieron la Ley 134 de Discapacidad en Panamá. Conozca cómo denunciar.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Hasta julio de este año se han impuesto 19 sanciones por un monto total de B/.6,050 a comercios y prestadores de servicios que incumplieron la Ley 134 de 2013 sobre discapacidad, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

La entidad, junto con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), recordó que las multas por negar los beneficios a personas con discapacidad certificadas pueden variar entre B/.50 y B/.5,000. El 50% de lo recaudado se destina al Fondo Rotativo de Discapacidad.

La Ley 134 garantiza descuentos a todas las personas con discapacidad certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), incluyendo panameños, residentes y no residentes en el país.

Para denunciar incumplimientos, los usuarios deben contar con su carné de SENADIS y pueden hacerlo a través del asistente virtual Sindi disponible 24/7 en WhatsApp y Telegram al 6330-3333, además de las redes sociales y página web de ACODECO.

