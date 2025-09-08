ACODECO registra 19 sanciones por incumplir la Ley de Discapacidad hasta julio de 2025

Hasta julio de este año se han impuesto 19 sanciones por un monto total de B/.6,050 a comercios y prestadores de servicios que incumplieron la Ley 134 de 2013 sobre discapacidad, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ).

La entidad, junto con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), recordó que las multas por negar los beneficios a personas con discapacidad certificadas pueden variar entre B/.50 y B/.5,000. El 50% de lo recaudado se destina al Fondo Rotativo de Discapacidad.

La Ley 134 garantiza descuentos a todas las personas con discapacidad certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), incluyendo panameños, residentes y no residentes en el país.

Para denunciar incumplimientos, los usuarios deben contar con su carné de SENADIS y pueden hacerlo a través del asistente virtual Sindi disponible 24/7 en WhatsApp y Telegram al 6330-3333, además de las redes sociales y página web de ACODECO.