Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 14:18

ACODECO recuerda a comercios beneficios y protecciones para jubilados y pensionados

ACODECO advierte que la cédula o carné son suficientes para acreditar beneficios de jubilados y pensionados. Comercios que incumplan enfrentarán multas.

ACODECO recuerda a comercios beneficios

ACODECO recuerda a comercios beneficios

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró a los comercios que la Ley 6 de 1987 establece que los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad deben ser reconocidos únicamente con la presentación de la cédula de identidad personal o carné de jubilado o pensionado.

El organismo recordó además que, según el artículo 4 de esta ley, ningún agente económico puede tomar fotografías de estos documentos con el argumento de mantener registros en los establecimientos comerciales.

ACODECO: Comercios que incumplan enfrentarán multas de $50 a $5,000.

Los beneficios para este sector incluyen:

  • 50% de descuento en cines, teatros, espectáculos y hospedajes de lunes a viernes.
  • 30% en transporte público interurbano y 25% en pasajes aéreos nacionales e internacionales.
  • 25% en restaurantes, 20% en medicamentos y servicios funerarios, además de descuentos en hospitales, clínicas privadas, odontología y optometría.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963318769717318115&partner=&hide_thread=false
  • 25% de rebaja en energía eléctrica, telefonía residencial y consumo de agua hasta ciertos límites establecidos.
  • Exoneraciones en trámites como pasaportes, impuesto de aeropuerto y registros de organizaciones sin fines de lucro.

La ACODECO advirtió que los comercios que incumplan con estas obligaciones enfrentarán multas entre B/.50 y B/.5,000, cuyos fondos se destinan al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados.

La entidad instó tanto a beneficiarios como a establecimientos a respetar lo establecido en la normativa, recordando que estos descuentos son un derecho adquirido por ley en favor de la población jubilada y pensionada.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN dejará de emitir facturas impresas; ahora las enviará por correo electrónico

Policía captura a dos hombres por hurto en local de Albrook

Nuevo Centro de Rehabilitación Femenino será culminado a finales de este año

Recomendadas

Más Noticias