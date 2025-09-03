ACODECO recuerda a comercios beneficios y protecciones para jubilados y pensionados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró a los comercios que la Ley 6 de 1987 establece que los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad deben ser reconocidos únicamente con la presentación de la cédula de identidad personal o carné de jubilado o pensionado.
El organismo recordó además que, según el artículo 4 de esta ley, ningún agente económico puede tomar fotografías de estos documentos con el argumento de mantener registros en los establecimientos comerciales.
ACODECO: Comercios que incumplan enfrentarán multas de $50 a $5,000.
Los beneficios para este sector incluyen:
- 50% de descuento en cines, teatros, espectáculos y hospedajes de lunes a viernes.
- 30% en transporte público interurbano y 25% en pasajes aéreos nacionales e internacionales.
- 25% en restaurantes, 20% en medicamentos y servicios funerarios, además de descuentos en hospitales, clínicas privadas, odontología y optometría.
- 25% de rebaja en energía eléctrica, telefonía residencial y consumo de agua hasta ciertos límites establecidos.
- Exoneraciones en trámites como pasaportes, impuesto de aeropuerto y registros de organizaciones sin fines de lucro.
La ACODECO advirtió que los comercios que incumplan con estas obligaciones enfrentarán multas entre B/.50 y B/.5,000, cuyos fondos se destinan al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados.
La entidad instó tanto a beneficiarios como a establecimientos a respetar lo establecido en la normativa, recordando que estos descuentos son un derecho adquirido por ley en favor de la población jubilada y pensionada.