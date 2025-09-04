Intereses preferenciales avanza en la Asamblea con cambios al régimen hipotecario

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025 sobre el régimen de intereses preferenciales , con el fin de reactivar el sector de la construcción de viviendas en Panamá.

El presidente de la Asamblea, diputado Jorge Herrera, fue quien presentó inicialmente el anteproyecto que dio origen a esta iniciativa legislativa. Según explicó, la propuesta busca brindar mejores condiciones a las familias que buscan adquirir una vivienda, al tiempo que impulsa el dinamismo del sector inmobiliario.

Proyecto de Ley 341 sobre intereses preferenciales avanza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963565356036796707&partner=&hide_thread=false El Proyecto de Ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025 sobre el régimen de intereses preferenciales, fue aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/DfIJrCmVk5 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

Entre las principales modificaciones incluidas en el proyecto se encuentra la creación de un nuevo numeral que introduce la figura del intermediario financiero, que podrá ser una persona jurídica pública o privada autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá o el ente regulador correspondiente, con la facultad de otorgar préstamos hipotecarios preferenciales.

Asimismo, se plantea dividir al país en dos regiones para efectos de aplicación del régimen:

Región 1: Panamá y Panamá Oeste.

Panamá y Panamá Oeste. Región 2: Colón y el resto del país.

Con esta propuesta, el Legislativo busca modernizar el marco normativo y ajustar los beneficios de interés preferencial de acuerdo con la realidad económica de cada región, generando un impacto positivo en el acceso a viviendas y en el movimiento del sector construcción.