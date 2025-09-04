Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 08:44

Metro de Panamá confirma que mantendrá tarifas en sus líneas 1 y 2

El Metro de Panamá informó que no habrá aumento en las tarifas de las Líneas 1 y 2. Actualmente, el pasaje se mantiene en 35 y 50 centavos respectivamente.

Metro de Panamá mantendrá tarifas

Foto/MetrodePanamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Panamá, Luis Carlos Díaz, confirmó que no habrá incremento en las tarifas del sistema de transporte masivo.

“Por el momento la tarifa de nuestro sistema no va a tener un aumento, tanto de los 35 centavos en la Línea 1 como de los 50 centavos en la Línea 2”, indicó el funcionario.

Metro de Panamá proyecta extensiones de línea 3 y teleférico

Díaz explicó que, aunque la tarifa se mantiene estable, la entidad se encuentra desarrollando estudios sobre el futuro crecimiento de la red, que contempla proyectos como el teleférico y la Línea 3 del Metro.

"Ya no estamos viendo nuestro sistema como viajes individuales por línea, sino como un sistema integral de transporte que conectará desde el Oeste hasta el Norte y el Este de la ciudad", subrayó.

El Metro de Panamá ha reiterado que la meta es ofrecer un servicio accesible y sostenible mientras se consolida la expansión de su red de transporte masivo.

