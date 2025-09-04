Feria Empleo 2.0: Alcaldía de Panamá habilita transporte gratuito para todos los asistentes

La Alcaldía de Panamá informó que, con motivo de la feria Empleo 2.0 , se ha habilitado el servicio de transporte gratuito "Busmen" para este sábado 6 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

El transporte estará disponible para todas las personas previamente registradas y recogerá a los asistentes en la estación del Metro de Panamá en 5 de Mayo y en la Terminal de Transporte, con destino al Panama Convention Center.

Empleo 2.0: ¿Cómo registrarte y crear tu hoja de vida virtual?

La feria de Empleo 2.0 se desarrollará en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con la disponibilidad de 7,000 vacantes en diversos sectores.

Para participar, es indispensable registrarse previamente y crear una hoja de vida digital a través del siguiente enlace: https://vacantes.mupa.gob.pa/

Ingresa tus datos personales en el formulario web.

Completa el proceso con el código de verificación que recibirás por WhatsApp.

Añade tu experiencia laboral, formación académica, habilidades, idiomas y objetivo profesional.

Adjunta los certificados o documentos de respaldo.

Al completar el registro, el sistema generará una hoja de vida digital con un código QR, que podrá ser escaneado por las empresas durante la feria para agilizar el proceso de entrevistas.

Recuerda: El tiempo para entrevistas y visitas a los stands será limitado, por lo que se recomienda llegar temprano y estar preparado.