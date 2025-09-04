Metro de Panamá: avance del túnel de la Línea 3 y futuras ampliaciones en la ciudad

El director de Proyectos y Planificación del Metro de Panamá , Carlos Cedeño, informó que en las próximas semanas podría culminar la excavación del túnel de la Línea 3, que cruza el Canal de Panamá.

Hasta el momento, se han construido más de 1,800 metros del túnel, que forma parte de un trayecto total de 4.5 kilómetros, dividido en dos secciones: 3 kilómetros bajo el Canal de Panamá y 1.5 kilómetros desde el Puerto de Balboa hasta la estación de Albrook.

La Línea 3 tendrá una capacidad máxima de 30 mil pasajeros por hora en ambos sentidos, con la operación de 26 trenes, lo que permitirá movilizar a más de 100 mil personas diariamente.

tuneldelmetro.jpg La construcción del túnel surgió como alternativa tras la separación del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Metro de Panamá

¿Por qué se construye un túnel bajo el Canal?

El ingeniero Cedeño explicó en el programa En Contexto de ECOTV, que la construcción del túnel surgió como alternativa tras la separación del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, que inicialmente contemplaba que los rieles de la Línea 3 serían instalados sobre dicha estructura.

Señaló que, según el diseño original, el Metro podría iniciar la construcción de las vías de rodaje y del sistema electromecánico solo cuando la plataforma del puente estuviera finalizada. Esta dependencia podría haber generado importantes retrasos, por lo que se optó por desarrollar el tramo subterráneo bajo el Canal.

tuneldelmetrodepanamá.jpg Túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá. Metro de Panamá

Estabilidad energética y continuidad del servicio

Cedeño destacó que el Metro de Panamá cuenta con una planificación sólida para el funcionamiento de las Líneas 1, 2 y 3, y no se prevén incidencias significativas en las nuevas estructuras.

La institución utiliza como referencia el indicador de fallos por millón de kilómetros recorridos, el cual mide el desgaste y la fatiga de los componentes. A pesar de que pueden surgir situaciones inusuales, el servicio se mantiene estable y confiable.

Además, precisó que han disminuido los eventos relacionados con fallas en la alimentación externa de la red eléctrica, gracias a mejoras progresivas en el sistema.

En caso de una interrupción eléctrica durante la operación del túnel, el Metro dispone de baterías incorporadas en las subestaciones, que permiten que los trenes se desplacen al menos hasta la siguiente estación, garantizando la seguridad de los usuarios.

Metro de Panamá.jpg Se ha analizado técnicamente la extensión de la Línea 2 a través de un tramo subterráneo. Metro de Panamá

Ampliaciones futuras del Metro de Panamá

Cedeño también reveló que se ha analizado técnicamente la extensión de la Línea 2 a través de un tramo subterráneo por la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), que llegaría hasta Calle 50 y el sector de Paitilla.

El Metro de Panamá ha sostenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para considerar los factores económicos y técnicos que podrían viabilizar este importante proyecto de expansión.

Asimismo, dentro de la red del Metro, se ha proyectado extender la Línea 3 hasta el centro del distrito de La Chorrera mediante un sistema de monorriel. No obstante, existen situaciones de servidumbre que deben ser evaluadas previamente antes de avanzar con la construcción.