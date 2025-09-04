Lotería Nacional podría ahorrar $13 millones con lotería electrónica en Panamá

La Lotería Nacional de Beneficencia(LNBP) invierte alrededor de 13 millones de dólares anuales en la impresión de billetes, reveló el director de Finanzas de la entidad, Luis Ábrego.
El funcionario explicó que con la implementación de un sistema de lotería electrónica, estos recursos podrían ahorrarse y redirigirse hacia programas que mejoren los beneficios de los billeteros, quienes constituyen la fuerza principal de distribución de los chances y billetes en el país.
Lotería Nacional gasta $13 millones en impresión de billetes
La propuesta busca modernizar la operación de la institución sin dejar de lado la tradición del sorteo físico, generando un modelo híbrido que permita mayor eficiencia, transparencia y comodidad para los compradores.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de análisis, en el marco de los esfuerzos de la LNBP por adaptarse a las nuevas tecnologías y fortalecer su rol social en Panamá.