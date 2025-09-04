Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 14:53

Lotería Nacional podría ahorrar $13 millones con lotería electrónica en Panamá

La Lotería Nacional de Panamá explica que con la implementación de la lotería electrónica permitiría destinar fondos a mejorar beneficios para los billeteros.

El funcionario explicó que con la implementación de un sistema de lotería electrónica, estos recursos podrían ahorrarse y redirigirse hacia programas que mejoren los beneficios de los billeteros, quienes constituyen la fuerza principal de distribución de los chances y billetes en el país.

Lotería Nacional gasta $13 millones en impresión de billetes

La propuesta busca modernizar la operación de la institución sin dejar de lado la tradición del sorteo físico, generando un modelo híbrido que permita mayor eficiencia, transparencia y comodidad para los compradores.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de análisis, en el marco de los esfuerzos de la LNBP por adaptarse a las nuevas tecnologías y fortalecer su rol social en Panamá.

