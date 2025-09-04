Aprehenden al exrepresentante de El Carate por el presunto delito de peculado.

Este jueves 4 de septiembre fue aprehendido el exrepresentante de El Carate, en Las Tablas, provincia de Los Santos, quien es requerido por el presunto delito de peculado.
La investigación se centra en la presunta comisión de los delitos de peculado y sustracción de documentos públicos.
Según la denuncia presentada por la Autoridad de Descentralización, las investigaciones se originaron debido a la falta de sustentación de gastos por un monto de B/. 455,000.00, correspondientes a fondos asignados a las autoridades locales durante la pasada administración.