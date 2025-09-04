Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 17:09

Aprehenden al exrepresentante de El Carate por el presunto delito de peculado

La Policía Nacional aprehendió al exrepresentante de El Carate, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Aprehenden al exrepresentante de El Carate por el presunto delito de peculado.

Aprehenden al exrepresentante de El Carate por el presunto delito de peculado.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 4 de septiembre fue aprehendido el exrepresentante de El Carate, en Las Tablas, provincia de Los Santos, quien es requerido por el presunto delito de peculado.

El miércoles 27 de agosto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió al extesorero de la Junta Comunal de El Carate como parte de una investigación iniciada tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización.

La investigación se centra en la presunta comisión de los delitos de peculado y sustracción de documentos públicos.

Según la denuncia presentada por la Autoridad de Descentralización, las investigaciones se originaron debido a la falta de sustentación de gastos por un monto de B/. 455,000.00, correspondientes a fondos asignados a las autoridades locales durante la pasada administración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963716911700582442&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

CSJ no admite denuncia penal del diputado Betserai Richards contra su colega Jairo Salazar

Detención provisional contra sospechoso de femicidio en La Chorrera

Presidente Mulino confirma que MICI explora recuperación de la mina Cobre Panamá

Recomendadas

Más Noticias