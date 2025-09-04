AMP sustenta presupuesto 2026 ante la Asamblea Nacional

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta de presupuesto para la vigencia fiscal 2026, por un total de B/.200,843,700, de los cuales B/.177,363,889 corresponden a funcionamiento y B/.23,479,811 a inversiones.

El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, explicó que los recursos permitirán fortalecer la gestión institucional y garantizar la ejecución de proyectos estratégicos en beneficio del sector marítimo nacional.

Dentro del renglón de inversiones se destacan:

Construcción del muelle multipropósito de Puerto Armuelles .

. Mercado del marisco en Puerto Pedregal .

. Muelle de cruceros en Amador .

. Muelle fiscal en Almirante, Bocas del Toro .

. Registro electrónico de naves y monitoreo de señal LRTI .

y . Mantenimiento preventivo de puertos y capitanías.

La AMP señaló que estas obras están alineadas con su objetivo de modernizar la infraestructura marítima y portuaria, mejorar la competitividad del registro panameño y robustecer la seguridad de las operaciones marítimas.

El presupuesto presentado queda ahora sujeto al análisis y aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.