AMP sustenta presupuesto 2026 ante la Asamblea Nacional

La AMP destacó que estos proyectos están alineados con su visión de modernizar la infraestructura marítima y portuaria del país.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta de presupuesto para la vigencia fiscal 2026, por un total de B/.200,843,700, de los cuales B/.177,363,889 corresponden a funcionamiento y B/.23,479,811 a inversiones.

El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, explicó que los recursos permitirán fortalecer la gestión institucional y garantizar la ejecución de proyectos estratégicos en beneficio del sector marítimo nacional.

Dentro del renglón de inversiones se destacan:

  • Construcción del muelle multipropósito de Puerto Armuelles.
  • Mercado del marisco en Puerto Pedregal.
  • Muelle de cruceros en Amador.
  • Muelle fiscal en Almirante, Bocas del Toro.
  • Registro electrónico de naves y monitoreo de señal LRTI.
  • Mantenimiento preventivo de puertos y capitanías.

La AMP señaló que estas obras están alineadas con su objetivo de modernizar la infraestructura marítima y portuaria, mejorar la competitividad del registro panameño y robustecer la seguridad de las operaciones marítimas.

El presupuesto presentado queda ahora sujeto al análisis y aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

