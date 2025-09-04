MINSA sanciona a locales por venta ilegal de tabaco y productos vencidos

El Ministerio de Salud ( MINSA ) continúa reforzando los operativos de verificación en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de salud y proteger a la población.

MINSA realizó operativos en más de 60 locales en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/1963677787354726885&partner=&hide_thread=false #PanamáMetro | Continuamos los operativos de verificación del cumplimiento de las normas sanitarias. Visitamos más de 60 locales donde se detectó venta ilegal de tabaco, productos vencidos y carnés irregulares. Reforzamos las acciones para preservar la salud de la población. pic.twitter.com/vkB8J7uBtY — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) September 4, 2025

Durante las más recientes jornadas, se inspeccionaron más de 60 locales, donde se detectaron irregularidades como venta ilegal de tabaco, comercialización de productos vencidos y uso de carnés irregulares.

Las instituciones responsables señalaron que estos operativos forman parte de un plan permanente de control, enfocado en prevenir riesgos a la salud pública y garantizar que los establecimientos cumplan con las disposiciones legales vigentes.

Las acciones se mantendrán en todo el territorio nacional, con sanciones para los comercios que incumplan las normativas, reiteraron las autoridades.