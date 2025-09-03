Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 12:04

MINSA presenta informe de casos de dengue en Panamá

MINSA reporta 9,791 casos de dengue en Panamá hasta la semana 32 de 2025, con 15 defunciones y aumento de casos graves.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N°32 (3 al 9 de agosto de 2025) se registraron 9,791 casos acumulados de dengue en Panamá. De estos, 8,669 casos son sin signos de alarma, 1,053 con signos de alarma y 69 casos graves.

Las regiones con mayor número de casos son:

  • Metropolitana: 2,809
  • San Miguelito: 1,900
  • Panamá Oeste: 1,122
  • Panamá Norte: 952
  • Chiriquí: 625
  • Bocas del Toro: 529

Otras regiones reportaron entre 9 y 374 casos.

Hospitalizaciones y defunciones:

Minsa intensifica cruzada nacional contra el dengue

Hasta la fecha, 930 pacientes han requerido tratamiento hospitalario. Se han registrado 15 defunciones, distribuidas principalmente en Chiriquí (4), Bocas del Toro (3) y Darién (2). La tasa de incidencia nacional es de 214 casos por 100 mil habitantes, afectando mayormente a personas entre 10 y 59 años.

Medidas de prevención:

El MINSA ha intensificado los operativos de control de vectores y solicita la colaboración de la ciudadanía para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti. Se recomienda:

  • Eliminar recipientes en desuso que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos).
  • Mantener la limpieza regular del hogar.
  • Evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular.

La co-circulación de los serotipos DEN-3 y DEN-4 ha incrementado los casos graves y fatales, lo que convierte al dengue en una enfermedad potencialmente mortal en Panamá.

