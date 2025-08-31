Herrera Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 10:15

IPACOOP interviene la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión tras auditoría

El IPACOOP informó que procedió a la intervención de la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L., ubicada en la provincia de Herrera.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) informó que procedió a la intervención de la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L., ubicada en la provincia de Herrera, tras hallazgos detectados en procesos de auditoría.

La entidad explicó que estos resultados motivaron una revisión de la gobernanza cooperativa, la estructura de procesos internos y el funcionamiento financiero, en cumplimiento con la Ley 17 del 1 de mayo de 1997 y el artículo 288 de la Constitución Política de Panamá.

En las últimas dos semanas, cuatro cooperativas han sido intervenidas, entre ellas la Cooperativa del Transporte San Cristóbal de Chepo, R.L. y la Cooperativa de Servicios Múltiples General de División Omar Torrijos Herrera, R.L., por malos manejos administrativos y financieros que, según IPACOOP, "atentan contra el buen ser del sistema cooperativo".

