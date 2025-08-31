IPACOOP interviene la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión tras auditoría

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) informó que procedió a la intervención de la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L., ubicada en la provincia de Herrera, tras hallazgos detectados en procesos de auditoría.
En las últimas dos semanas, cuatro cooperativas han sido intervenidas, entre ellas la Cooperativa del Transporte San Cristóbal de Chepo, R.L. y la Cooperativa de Servicios Múltiples General de División Omar Torrijos Herrera, R.L., por malos manejos administrativos y financieros que, según IPACOOP, "atentan contra el buen ser del sistema cooperativo".