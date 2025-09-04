"La Universidad Tecnológica nos está ganando en todos los sentidos", afirma candidato a rector de la UP

El candidato a rector de la Universidad de Panamá (UP), Roberto Ah Chong, afirmó que esta primera casa de estudios superiores del país atraviesa un período de inercia, y que para adaptarse a los cambios del mundo actual, es necesario apostar por el avance y la transformación.
Ah Chong aseguró, en el programa Radiografía de ECOTV, que el liderazgo actual de la Universidad de Panamá no ha sido el más adecuado, y que una de las acciones urgentes es una reingeniería institucional, comenzando por la eliminación del examen de primer ingreso.
Sobre este punto, sostuvo que, de ser electo rector, eliminará dicho examen, al considerarlo un mecanismo clasista. “En la Facultad de Medicina, entran los estudiantes con posibilidades económicas. Los que no tienen posibilidades económicas, entran a universidades privada y sus padres están buscando becas".
Algunas propuestas del candidato a rector de la UP Roberto Ah. Chong
- Se propone un cambio en el sistema de clases, que incluya un período de nivelación para los estudiantes. En caso de que exista una restricción de cupos, se plantea permitir a los aspirantes optar por un periodo de hasta dos años para continuar con la posibilidad de ingresar a las distintas facultades.
- Asimismo, se busca eliminar la restricción para cursar dobles carreras, promoviendo que los estudiantes puedan aprovechar las oportunidades tecnológicas disponibles como parte de su formación académica.
- Otra de las propuestas es la incorporación del estudio del idioma inglés como segunda carrera, considerando que las habilidades bilingües se han convertido en un requisito fundamental en muchas vacantes actuales.
Se propone la creación del programa "Padrino Estudiante", mediante el cual los alumnos, bajo la supervisión y dirección de los decanos de las distintas facultades, asuman la gestión y liderazgo de diversas unidades dentro de la Universidad de Panamá.