Velero de la Guardia Costera de EE.UU. 'Eagle' visita Panamá hasta el 6 de septiembre

La embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos, Eagle, un velero de tres mástiles y 90 metros de eslora construido en 1936, regresó a Panamá tras completar una gira por el Pacífico y transitar el Canal de Panamá en abril. El Eagle estará atracado en el Puerto de Cruceros de Amador hasta el 6 de septiembre de 2025.

Conocido como embajador de buena voluntad del gobierno estadounidense, el velero ofrecerá actividades educativas para estudiantes en colaboración con la Alcaldía de Panamá, incluyendo recorridos guiados donde los jóvenes aprenderán sobre navegación y la vida en el mar.

Durante su visita anterior en abril de 2025, el Eagle entrenó a 20 oficiales y suboficiales del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá en habilidades de navegación a vela, reparaciones de emergencia y técnicas marítimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963641984616112330&partner=&hide_thread=false El buque escuela de la Guardia Costera de Estados Unidos (EE.UU.), ‘Eagle’, se encuentra en Panamá tras completar una gira por el Pacífico.



La visita ofrecerá actividades para estudiantes, organizadas en colaboración con la Alcaldía de Panamá, incluyendo recorridos guiados en… pic.twitter.com/71p5jbOAee — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

El embajador de EE.UU., Kevin Marino Cabrera, destacó la cooperación bilateral: "Los Estados Unidos y Panamá estamos unidos por aguas y responsabilidades compartidas. Juntos protegemos el Canal de Panamá, combatimos el crimen transnacional y fortalecemos la seguridad regional, comprometidos con una asociación basada en la confianza, el respeto y un propósito común".

Por su parte, el teniente comandante Braden Rostad, enlace de la Guardia Costera en Panamá, señaló que continuarán los esfuerzos conjuntos con el Servicio Nacional Aeronaval para promover la seguridad marítima y combatir organizaciones criminales transnacionales.

La visita del Eagle resalta la cooperación estratégica y cultural entre Estados Unidos y Panamá, fortaleciendo la seguridad regional, la protección de rutas comerciales y la formación de nuevas generaciones en prácticas marítimas. Para más información: Embajada de EE.UU. en Panamá