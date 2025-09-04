SINAPROC emite alerta por lluvias y tormentas significativas en Panamá hasta el 6 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que afectarán todo el territorio panameño hasta el sábado 6 de septiembre de 2025.
SINAPROC advierte lluvias y tormentas en todo Panamá
Las áreas bajo aviso de prevención incluyen: Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.
Según SINAPROC, la inestabilidad atmosférica se debe a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y a sistemas de bajas presiones, que generan un ambiente propicio para precipitaciones fuertes y tormentas eléctricas.
La entidad recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, evitar zonas vulnerables y seguir las indicaciones de las autoridades locales para prevenir accidentes.