IDAAN: Rutilio Villarreal pide "cuota de sacrificio" para resolver falta de agua en Panamá Este

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) , Rutilio Villarreal, reconoció que el problema del suministro de agua potable en Panamá Este no podrá resolverse de manera inmediata sin antes realizar ajustes en el sistema de la ciudad capital.

"Esto es un proceso que sé que causa descontento en la ciudad, que todos los fines de semana tenemos que estar cerrando sectores, pero es que tenemos que arreglar", declaró Villarreal.

Director del IDAAN, Rutilio Villarreal advierte que habrá cierres temporales los fines de semana.

El funcionario señaló que la población debe poner una cuota de sacrificio, ya que las medidas temporales de cierres de sectores durante los fines de semana son necesarias para garantizar que los trabajos avancen y se logre una mejora sostenida en el servicio de agua potable.

El IDAAN aseguró que continuará con los planes de mantenimiento y adecuación en la red de distribución, con el objetivo de estabilizar el sistema y mejorar la calidad del suministro en Panamá Este, una de las zonas más afectadas por la falta de agua.