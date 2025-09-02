Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 07:50

¡Volvió el agua! Planta potabilizadora del IDAAN en Chilibre, opera al 100 % tras nueva bomba

El IDAAN informó que la planta de Chilibre volvió a operar al 100% luego de finalizar la instalación de la bomba número 5, garantizando suministro de agua.

Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chilibre alcanzó nuevamente el 100% de su capacidad operativa, luego de que culminaran los trabajos de instalación de la bomba número 5 en la estación de agua tratada durante la madrugada.

La entidad destacó que esta acción permite garantizar un suministro estable y seguro de agua potable a los usuarios que dependen de esta planta, reforzando la distribución en la capital y zonas aledañas.

El IDAAN reiteró su compromiso de mantener operaciones eficientes y continuar con el mantenimiento preventivo de sus instalaciones para asegurar la calidad del servicio a la población.

