¡Volvió el agua! Planta potabilizadora del IDAAN en Chilibre, opera al 100 % tras nueva bomba

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chilibre alcanzó nuevamente el 100% de su capacidad operativa, luego de que culminaran los trabajos de instalación de la bomba número 5 en la estación de agua tratada durante la madrugada.
La entidad destacó que esta acción permite garantizar un suministro estable y seguro de agua potable a los usuarios que dependen de esta planta, reforzando la distribución en la capital y zonas aledañas.
El IDAAN reiteró su compromiso de mantener operaciones eficientes y continuar con el mantenimiento preventivo de sus instalaciones para asegurar la calidad del servicio a la población.