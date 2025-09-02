Dos accidentes de tránsito se registran en el interior del país, afortunadamente sin víctimas fatales

Este martes 2 de septiembre, un camión que transportaba tanques de gas de 25 libras sufrió un accidente en la vía que conduce hacia La Colorada de Santiago, provincia de Veraguas.
Le podría interesar: Accidente en la Vía Volcán deja un muerto y dos heridos en Bijao
Accidente en Aguadulce
Este martes, en la vía Panamericana, a la altura de Aguadulce, provincia de Coclé, el vehículo invadió el carril contrario y chocó contra un bus de Santiago.
Afortunadamente, en estos dos accidentes no se registraron víctimas fatales.