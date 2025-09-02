Veraguas Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 12:46

Dos accidentes de tránsito se registran en el interior del país, afortunadamente sin víctimas fatales

Este martes se reportaron dos accidentes de tránsito en el interior del país: uno en la provincia de Veraguas y otro en Coclé.

Ana Canto

Este martes 2 de septiembre, un camión que transportaba tanques de gas de 25 libras sufrió un accidente en la vía que conduce hacia La Colorada de Santiago, provincia de Veraguas.

Los bomberos realizaron maniobras de rescate para liberar a uno de los ocupantes, quien permaneció atrapado en el vehículo por más de 40 minutos.

Accidente en Aguadulce

Este martes, en la vía Panamericana, a la altura de Aguadulce, provincia de Coclé, el vehículo invadió el carril contrario y chocó contra un bus de Santiago.

Afortunadamente, en estos dos accidentes no se registraron víctimas fatales.

