Accidente en la Vía Volcán deja un muerto y dos heridos en Bijao

Un accidente de tránsito en la Vía Volcán, Bijao, dejó un fallecido y dos heridos. Autoridades atendieron a los afectados y los trasladaron a centros médicos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un accidente de tránsito registrado en la Vía Volcán, en la comunidad de Bijao, provincia de Chiriquí, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas, informaron las autoridades.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) de la Zona Regional Bugaba, junto a Doexbure y Samer, acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. Los dos heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención especializada.

Las autoridades llaman a los conductores a extremar precauciones en esta vía, conocida por su tráfico intenso y curvas peligrosas, para evitar nuevos incidentes.

