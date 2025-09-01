Accidente en la Vía Volcán deja un muerto y dos heridos en Bijao

Un accidente de tránsito registrado en la Vía Volcán , en la comunidad de Bijao, provincia de Chiriquí, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas, informaron las autoridades.

Accidente en la Vía Volcán deja un muerto y dos heridos

Una persona perdió la vida y dos resultaron heridas producto de un accidente de tránsito registrado en la Vía Volcán, en la comunidad de Bijao.

Unidades de @BCBRP de la Zona Regional Bugaba, junto a Doexbure y Samer acudieron al lugar para brindar atención a los heridos, los…



— Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2025

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) de la Zona Regional Bugaba, junto a Doexbure y Samer, acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. Los dos heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención especializada.

Las autoridades llaman a los conductores a extremar precauciones en esta vía, conocida por su tráfico intenso y curvas peligrosas, para evitar nuevos incidentes.