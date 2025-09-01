Pasaje del Metro de Panamá podría subir: ¿cuánto costaría?

El Metro de Panamá ha iniciado un proceso de reestructuración tarifaria, el cual contempla la revisión de los costos actuales, ante la próxima incorporación de la Línea 3, cuya entrada en operación está prevista dentro de tres años.

Según el exdirector de Tránsito, Roberto Moreno Olivares, la tarifa para las Líneas 1 y 2 del Metro debería ser ajustada de forma coherente con la realidad económica y el aumento en el costo de vida. Sin embargo, reconoció que "en realidad, en transporte nunca hay un momento adecuado para subir una tarifa. Eso es falso".

"La tarifa del metro debe ser ajustada, pero tampoco puedes hacer un ajuste tan alto donde vayas a afectar al usuario", señaló Moreno.

De acuerdo con su postura, en caso de aplicarse un aumento, este podría reflejarse también, aunque de forma mínima, en la tarifa del servicio de Metrobús, con el único objetivo de mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

El exdirector estimó que un incremento aceptable podría ser de B/. 0.15 por línea.