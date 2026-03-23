Cambios viales en Villa Zaita desde hoy: estos son los desvíos por obras en la Transístmica

El Metro de Panamá informó que a partir de este lunes 23 de marzo se implementan cambios en la circulación vehicular en la entrada de Villa Zaita, debido a trabajos de ampliación en la avenida Transístmica.
Las modificaciones en el tráfico estarán vigentes hasta el 20 de abril, mientras se desarrollan las obras en esta importante vía.
Desvíos y rutas alternas
La entidad indicó que ya se encuentran habilitadas rutas de desvío para facilitar la movilidad en el área, por lo que exhorta a los conductores a tomar previsiones.
Además, se recomienda:
- Salir con mayor anticipación
- Utilizar rutas alternas
- Mantenerse atentos a la señalización en la zona
Impacto del tránsito en Villa Zaita
Estos trabajos forman parte de los proyectos de mejora vial asociados al sistema de transporte, lo que podría generar congestión en horas pico en sectores cercanos.
El Metro de Panamá agradeció la comprensión de los ciudadanos e instó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales.