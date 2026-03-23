Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 11:49

Agroferias del IMA este 24 de marzo: requisitos y lugares para comprar

El IMA recordó que los asistentes a las Agroferias deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA este 24 de marzo

Agroferias del IMA este 24 de marzo

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán el martes 24 de marzo. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA - Martes 24 de marzo

Panamá Este

  • Parque de Cañita, distrito de Chepo

Darién

  • Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana

Veraguas

  • Casa Comunal de Quebrada de Oro, distrito de Soná
  • Casa Comunal de Atalaya, distrito de Atalaya

Herrera

  • Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María

Panamá Oeste

  • Casa Local de San José, distrito de San Carlos

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete

Coclé

  • Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Panamá

  • Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre

Colón

  • Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres

Los Santos

  • Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí
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