Agroferias del IMA este 24 de marzo: requisitos y lugares para comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán el martes 24 de marzo. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA - Martes 24 de marzo
Panamá Este
- Parque de Cañita, distrito de Chepo
Darién
- Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana
Veraguas
- Casa Comunal de Quebrada de Oro, distrito de Soná
- Casa Comunal de Atalaya, distrito de Atalaya
Herrera
- Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María
Panamá Oeste
- Casa Local de San José, distrito de San Carlos
Chiriquí
- Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete
Coclé
- Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá
Panamá
- Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre
Colón
- Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres
Los Santos
- Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí