Retiran a buhoneros en la 5 de Mayo tras vencerse el plazo otorgado por el Metro de Panamá

Retirarán a buhoneros de la estación 5 de Mayo tras vencimiento de plazo

El plazo para el retiro voluntario de los buhoneros en las inmediaciones de la estación 5 de Mayo venció, y en las próximas horas se llevará a cabo su desalojo coordinado por el Metro de Panamá junto a diversas autoridades.

La acción contará con el respaldo de la Unidad Policial del Metro, la Policía Nacional de la Zona, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración, el Municipio de San Miguelito y el Juez de Paz del área.

Retirarán a buhoneros de la estación 5 de Mayo tras vencimiento de plazo

buhoneros-5demayo TReporta

Durante la diligencia, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) identificaron mercancía presuntamente no permitida, que podría estar infringiendo normas de propiedad intelectual, por lo que fue retenida de forma preventiva.

El Metro de Panamá recordó que, según el Decreto Ejecutivo n.° 261 de 2014, modificado por los decretos n.° 628 de 2020 y n.° 82 de 2023, está prohibida la venta de bienes o servicios en trenes, estaciones, pasarelas y áreas peatonales dentro de las servidumbres públicas o propiedades de la entidad.

Estas medidas forman parte de los esfuerzos continuos del Metro por ofrecer un servicio seguro, ordenado y digno para todos sus usuarios.