Conductor detenido por accidente fatal en La Unión de Azuero, Chepo

Dictan detención provisional a conductor de bus por accidente en La Unión de Azuero, Chepo, que dejó 3 muertos y más de 40 heridos.

Noemí Ruíz
La medida de detención provisional fue dictada contra un conductor de bus involucrado en el accidente fatal ocurrido el pasado jueves 9 de octubre en La Unión de Azuero, Chepo.

Durante la audiencia de garantías, se dio por legalizada la aprehensión y se le imputaron cargos por el presunto delito de homicidio culposo agravado.

El trágico accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas y más de 40 heridas, generando conmoción en la comunidad local y activando protocolos de investigación por parte de las autoridades.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades adicionales en el caso.

