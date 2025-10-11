Conductor detenido por accidente fatal en La Unión de Azuero, Chepo

La medida de detención provisional fue dictada contra un conductor de bus involucrado en el accidente fatal ocurrido el pasado jueves 9 de octubre en La Unión de Azuero, Chepo.

Detienen provisionalmente a conductor por accidente fatal en La Unión de Azuero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977065790324031810&partner=&hide_thread=false La medida de detención provisional fue dictada para un conductor de bus por el caso del accidente fatal registrado el pasado jueves 9 de octubre en La Unión de Azuero, en Chepo.



Durante una audiencia de garantías se dio por legalizada la aprehensión y se le imputaron cargos por… https://t.co/mW8iaCa4mH pic.twitter.com/gNTOTsDAOI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025

Durante la audiencia de garantías, se dio por legalizada la aprehensión y se le imputaron cargos por el presunto delito de homicidio culposo agravado.

El trágico accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas y más de 40 heridas, generando conmoción en la comunidad local y activando protocolos de investigación por parte de las autoridades.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades adicionales en el caso.