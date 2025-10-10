Un accidente de tránsito registrado este viernes en Chame dejó un saldo de 17 personas heridas tras la colisión entre un bus de la ruta de Capira y un coaster de la ruta de Chame.

Accidente en Chame deja 17 heridos tras choque de buses

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976696246271193212&partner=&hide_thread=false “Hoy se registra un accidente de tránsito tipo colisión entre dos vehículos bus, uno de la ruta de Capira y uno de la ruta de Chame. Mantuvimos 3 lesionados de consideración, estaban atrapados en el bus de Chame y alrededor de 14 lesionados leves, con síndrome de latigazo”,… pic.twitter.com/NQiLnxxKHn — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2025

Según informó Ecleciades González, jefe de la DNOT de Chame, 5 ambulancias fueron necesarias para atender a los lesionados. Del total, 3 personas sufrieron heridas de consideración y quedaron atrapadas en el bus de Chame, mientras que 14 presentaron lesiones leves, la mayoría con síndrome de latigazo.

“Hoy se registra un accidente tipo colisión entre dos vehículos. Mantuvimos 3 lesionados de consideración y alrededor de 14 lesionados leves”, detalló González. “Hoy se registra un accidente tipo colisión entre dos vehículos. Mantuvimos 3 lesionados de consideración y alrededor de 14 lesionados leves”, detalló González.

La Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y conducir con precaución para evitar este tipo de incidentes. Las autoridades continúan evaluando la situación y no se reportaron víctimas fatales hasta el momento.