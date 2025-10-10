Un accidente de tránsito registrado este viernes en Chame dejó un saldo de 17 personas heridas tras la colisión entre un bus de la ruta de Capira y un coaster de la ruta de Chame.
Accidente en Chame deja 17 heridos tras choque de buses
Según informó Ecleciades González, jefe de la DNOT de Chame, 5 ambulancias fueron necesarias para atender a los lesionados. Del total, 3 personas sufrieron heridas de consideración y quedaron atrapadas en el bus de Chame, mientras que 14 presentaron lesiones leves, la mayoría con síndrome de latigazo.
La Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y conducir con precaución para evitar este tipo de incidentes. Las autoridades continúan evaluando la situación y no se reportaron víctimas fatales hasta el momento.