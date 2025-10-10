Panamá Oeste Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 12:23

Accidente en Chame deja 17 heridos tras choque de buses

Colisión entre bus de Capira y coaster en Chame deja 17 personas heridas. Tras el accidente, la Policía de Tránsito pide respetar señales de tránsito.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un accidente de tránsito registrado este viernes en Chame dejó un saldo de 17 personas heridas tras la colisión entre un bus de la ruta de Capira y un coaster de la ruta de Chame.

Según informó Ecleciades González, jefe de la DNOT de Chame, 5 ambulancias fueron necesarias para atender a los lesionados. Del total, 3 personas sufrieron heridas de consideración y quedaron atrapadas en el bus de Chame, mientras que 14 presentaron lesiones leves, la mayoría con síndrome de latigazo.

“Hoy se registra un accidente tipo colisión entre dos vehículos. Mantuvimos 3 lesionados de consideración y alrededor de 14 lesionados leves”, detalló González. “Hoy se registra un accidente tipo colisión entre dos vehículos. Mantuvimos 3 lesionados de consideración y alrededor de 14 lesionados leves”, detalló González.

La Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y conducir con precaución para evitar este tipo de incidentes. Las autoridades continúan evaluando la situación y no se reportaron víctimas fatales hasta el momento.

