Policía Nacional aprehende a 10 personas por microtráfico en Bocas del Toro

La Policía Nacional llevó a cabo la Operación BROWX en el corregimiento de Finca 6, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, logrando la aprehensión de 10 personas, entre ellas cinco mujeres, por presunto delito de microtráfico de drogas.

Contenido relacionado: Hombre dispara contra garita de seguridad en la Zona Libre tras el decomiso de cerveza

Policía Nacional ejecutó la Operación BROWX en Bocas del Toro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977153882036797918&partner=&hide_thread=false Al menos siete personas fueron aprehendidas a través de diligencias de allanamiento desarrolladas en las últimas horas en Finca 6, en Changuinola, como parte de la Operación Bronx.



Además, las autoridades decomisaron droga y más de 4 mil dólares en efectivo. pic.twitter.com/n5eYe20ccR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025

Durante el operativo, las unidades policiales realizaron 13 diligencias de allanamiento y registro, donde se decomisaron fragmentos sólidos y sobres con polvo blanco, presuntamente sustancias ilícitas, además de B/. 4,144.00 en efectivo, equipos tecnológicos, pipas de fabricación casera y un vehículo vinculado a la investigación.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos por desarticular redes locales de distribución de drogas y reforzar la seguridad en las comunidades de la región.

“La Policía mantiene una presencia operativa constante en todo el país para prevenir delitos relacionados con el microtráfico y fortalecer la tranquilidad ciudadana”, indicó la institución en un comunicado.