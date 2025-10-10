Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 13:42

Policía Nacional decomisa arma, proveedor y municiones halladas en medidor de luz en Colón

La Policía Nacional informó que se ubicó un arma de fuego, un proveedor y dos municiones que estaban ocultos dentro del medidor de luz.

Policía Nacional decomisa arma

Policía Nacional decomisa arma, proveedor y municiones halladas en medidor de luz en Colón.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, se ubicó un arma de fuego, un proveedor y dos municiones que estaban ocultos dentro del medidor de luz de una residencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976712798588526765&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional aprehende a 16 personas durante allanamientos por robo agravado

Policía Nacional decomisa 2,826 cigarrillos de contrabando

Policía Nacional incauta 42 paquetes de presunta droga

Recomendadas

Más Noticias