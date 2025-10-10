La Policía Nacional informó que en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, se ubicó un arma de fuego, un proveedor y dos municiones que estaban ocultos dentro del medidor de luz de una residencia.
Policía Nacional decomisa arma, proveedor y municiones halladas en medidor de luz en Colón
La Policía Nacional informó que se ubicó un arma de fuego, un proveedor y dos municiones que estaban ocultos dentro del medidor de luz.
