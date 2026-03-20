Autoridades decomisan más de mil paquetes de droga en puerto de Panamá Oeste

Un total de 1,506 paquetes de presunta droga fueron decomisados en un puerto del Pacífico en Panamá Oeste por la Policía Nacional de Panamá y la Procuraduría General de la Nación.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034993339418788148?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 1,506 paquetes de presunta droga fueron decomisados por la @policiadepanama y @pgn_panama en un puerto del Pacífico.



La Policía detalla que “la sustancia ilícita se mantenía oculta dentro de un contenedor, el cual tenía como origen Panamá, con trasbordo en Bélgica y… pic.twitter.com/crEfkJalcj — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Droga tenía destino final en Europa

Las autoridades informaron que la sustancia ilícita estaba oculta dentro de un contenedor con origen en Panamá, que realizaría trasbordo en Bélgica y tenía como destino final Lituania.

La incautación fue realizada por la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste en conjunto con unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, quienes lograron detectar la carga antes de que saliera del país.