Panamá Oeste Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 10:09

Autoridades decomisan más de mil paquetes de droga en puerto de Panamá Oeste

La droga estaba oculta en un contenedor con trasbordo en Bélgica y destino final Lituania, según informaron autoridades tras el decomiso.

Decomisan droga en puerto con destino a Europa.

Decomisan droga en puerto con destino a Europa.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Un total de 1,506 paquetes de presunta droga fueron decomisados en un puerto del Pacífico en Panamá Oeste por la Policía Nacional de Panamá y la Procuraduría General de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034993339418788148?s=20&partner=&hide_thread=false

Droga tenía destino final en Europa

Las autoridades informaron que la sustancia ilícita estaba oculta dentro de un contenedor con origen en Panamá, que realizaría trasbordo en Bélgica y tenía como destino final Lituania.

La incautación fue realizada por la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste en conjunto con unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, quienes lograron detectar la carga antes de que saliera del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT prohíbe aumento del pasaje y advierte sanciones en Panamá

PASE-U 2026: IFARHU impulsará pagos por ACH y reducirá uso de cheques

Suspensión de agua hoy en Panamá Oeste: horario y áreas afectadas

Recomendadas

Más Noticias