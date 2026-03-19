Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 16:23

Policía Nacional: Ofrecen hasta $100 mil de recompensa por los más buscados

La Policía Nacional busca a Carlos Aguilar y Franklin Acevedo por delincuencia organizada, ofreciendo altas sumas por su captura inmediata.

Recompensas de la Policía Nacional por captura.

Recompensas de la Policía Nacional por captura.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Policía Nacional de Panamá anunció una recompensa de hasta $100,000 para quien facilite la ubicación de Carlos Roberto Aguilar Becerra, vinculado a delitos de delincuencia organizada.

Recompensas vigentes de la Policía Nacional

Además de Aguilar Becerra, la Policía Nacional ofrece la suma de $75,000 por información veraz sobre el paradero de Franklin Ariel Acevedo Zúñiga. Ambos ciudadanos se mantienen bajo investigación por presuntos delitos contra la delincuencia organizada y son considerados objetivos prioritarios para las autoridades de seguridad.

La institución reitera que estas medidas buscan desarticular estructuras criminales que operan en el territorio nacional, incentivando la colaboración ciudadana a través de incentivos económicos significativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034736963140382884?s=20&partner=&hide_thread=false

Canales de denuncia de la Policía Nacional

Para garantizar la captura de estos sujetos, la Policía Nacional ha habilitado canales de comunicación directa y confidencial. La ciudadanía puede reportar cualquier dato relevante a los números telefónicos 104, 524-2514, 511-9081 o al celular 6740-7638.

Las autoridades aseguran que se mantendrá estricta reserva de la identidad de los informantes para proteger su integridad, mientras se intensifican los operativos de búsqueda y captura en diversos puntos del país bajo la supervisión de la Policía Nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional suma 897 aspirantes para reforzar la seguridad

Bocas del Toro: autoridades desmantelan red de explotación infantil

Evadido de La Joyita fue capturado en la Gran Estación de San Miguelito

Recomendadas

Más Noticias