Policía Nacional: Ofrecen hasta $100 mil de recompensa por los más buscados

La Policía Nacional de Panamá anunció una recompensa de hasta $100,000 para quien facilite la ubicación de Carlos Roberto Aguilar Becerra, vinculado a delitos de delincuencia organizada.

Recompensas vigentes de la Policía Nacional

Además de Aguilar Becerra, la Policía Nacional ofrece la suma de $75,000 por información veraz sobre el paradero de Franklin Ariel Acevedo Zúñiga. Ambos ciudadanos se mantienen bajo investigación por presuntos delitos contra la delincuencia organizada y son considerados objetivos prioritarios para las autoridades de seguridad.

La institución reitera que estas medidas buscan desarticular estructuras criminales que operan en el territorio nacional, incentivando la colaboración ciudadana a través de incentivos económicos significativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034736963140382884?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama ofrece una recompensa de $100,000 por información que permita dar con la ubicación de Carlos Roberto Aguilar Becerra, investigado por los delitos contra la delincuencia organizada.



También ofrece $75,000 por información sobre el paradero de Franklin Ariel… pic.twitter.com/Oi2Knir4uQ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Canales de denuncia de la Policía Nacional

Para garantizar la captura de estos sujetos, la Policía Nacional ha habilitado canales de comunicación directa y confidencial. La ciudadanía puede reportar cualquier dato relevante a los números telefónicos 104, 524-2514, 511-9081 o al celular 6740-7638.

Las autoridades aseguran que se mantendrá estricta reserva de la identidad de los informantes para proteger su integridad, mientras se intensifican los operativos de búsqueda y captura en diversos puntos del país bajo la supervisión de la Policía Nacional.