Policía Nacional suma 897 aspirantes para reforzar la seguridad

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, dio la bienvenida este miércoles a 897 aspirantes que ingresaron a la Promoción 103 del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.
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Formación integral en la Policía Nacional
Los aspirantes iniciarán un proceso de capacitación integral orientado a fortalecer:
- La disciplina institucional
- La vocación de servicio
- El respeto a las normas y la ciudadanía
Este proceso forma parte del fortalecimiento del pie de fuerza de la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad en el país.