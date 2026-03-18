Policía Nacional suma 897 aspirantes para reforzar la seguridad

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, dio la bienvenida este miércoles a 897 aspirantes que ingresaron a la Promoción 103 del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.

Durante el acto de ingreso, Fernández destacó la importancia del compromiso que asumen los nuevos aspirantes al iniciar su formación dentro de la institución.

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“Hoy comienza una etapa que exige vocación, disciplina y compromiso con Panamá”, expresó. “Hoy comienza una etapa que exige vocación, disciplina y compromiso con Panamá”, expresó.

Formación integral en la Policía Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034311336633446868?s=20&partner=&hide_thread=false El director de la Policía Nacional, Jaime @JFernandezRDG, le dio la bienvenida este miércoles a 897 aspirantes que ingresaron a la Promoción 103 en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.



“Hoy comienza una etapa que exige vocación, disciplina y compromiso con… pic.twitter.com/BgWN6SQU7u — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Los aspirantes iniciarán un proceso de capacitación integral orientado a fortalecer:

La disciplina institucional

La vocación de servicio

El respeto a las normas y la ciudadanía

Este proceso forma parte del fortalecimiento del pie de fuerza de la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad en el país.