Panamá busca médicos especialistas: CSS y MINSA abren 77 plazas de empleo

La Caja de Seguro Social ( CSS ) y el Ministerio de Salud (MINSA) anunciaron este miércoles la apertura de una convocatoria para la contratación de 77 médicos especialistas y subespecialistas en todo el país.

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que la convocatoria está dirigida tanto a médicos panameños como extranjeros.

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Panameños : deben remitir su información directamente a la CSS

: deben remitir su información directamente a la CSS Extranjeros: deben enviar su documentación a la Dirección General de Salud del MINSA para evaluación

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Especialidades requeridas por la CSS y MINSA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034308609908375736?s=20&partner=&hide_thread=false La @CSSPanama y el @MINSAPma anunciaron este miércoles una convocatoria para la contratación de 77 médicos especialistas en todo el país.



"Está abierta la convocatoria para especialistas y subespecialistas panameños, que pueden remitir su información directamente a la CSS, y en… pic.twitter.com/z6ReUAepNy — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Entre las áreas médicas en las que se requiere personal se encuentran:

Cardiología

Nefrología

Endocrinología

Reumatología

Medicina interna

Medicina familiar

Anestesiología

Ortopedia

Proceso de evaluación

Las autoridades indicaron que los documentos serán evaluados conforme a los requisitos establecidos, como parte del proceso para fortalecer la atención en salud a nivel nacional.