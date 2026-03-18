Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 13:23

Panamá busca médicos especialistas: CSS y MINSA abren 77 plazas de empleo

La CSS y el MINSA anunciaron una convocatoria para contratar 77 médicos especialistas en distintas áreas de la salud.

CSS y MINSA abren 77 plazas

CSS y MINSA abren 77 plazas

@minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) anunciaron este miércoles la apertura de una convocatoria para la contratación de 77 médicos especialistas y subespecialistas en todo el país.

‍ ¿Quiénes pueden aplicar?

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que la convocatoria está dirigida tanto a médicos panameños como extranjeros.

  • Panameños: deben remitir su información directamente a la CSS
  • Extranjeros: deben enviar su documentación a la Dirección General de Salud del MINSA para evaluación

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Especialidades requeridas por la CSS y MINSA

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Entre las áreas médicas en las que se requiere personal se encuentran:

  • Cardiología
  • Nefrología
  • Endocrinología
  • Reumatología
  • Medicina interna
  • Medicina familiar
  • Anestesiología
  • Ortopedia

Proceso de evaluación

Las autoridades indicaron que los documentos serán evaluados conforme a los requisitos establecidos, como parte del proceso para fortalecer la atención en salud a nivel nacional.

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