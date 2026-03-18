Panamá busca médicos especialistas: CSS y MINSA abren 77 plazas de empleo

La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) anunciaron este miércoles la apertura de una convocatoria para la contratación de 77 médicos especialistas y subespecialistas en todo el país.
- Panameños: deben remitir su información directamente a la CSS
- Extranjeros: deben enviar su documentación a la Dirección General de Salud del MINSA para evaluación
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Especialidades requeridas por la CSS y MINSA
Entre las áreas médicas en las que se requiere personal se encuentran:
- Cardiología
- Nefrología
- Endocrinología
- Reumatología
- Medicina interna
- Medicina familiar
- Anestesiología
- Ortopedia
Proceso de evaluación
Las autoridades indicaron que los documentos serán evaluados conforme a los requisitos establecidos, como parte del proceso para fortalecer la atención en salud a nivel nacional.