Panamá Oeste Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 17:30

Autoridades localizan vehículo tras ataque armado a conductor de autobús en Arraiján

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del vehículo utilizado en un ataque contra el conductor de un autobús en el sector de Arraiján.

Autoridades localizan vehículo tras ataque armado a conductor de autobús en Arraiján.

Autoridades localizan vehículo tras ataque armado a conductor de autobús en Arraiján.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del vehículo utilizado en un ataque armado contra el conductor de un autobús de ruta en Panamá Oeste. El incidente ocurrió mientras la unidad de transporte mantenía pasajeros a bordo, dejando un saldo de dos personas heridas, entre ellas el chofer del bus.

De acuerdo con los reportes preliminares, el agresor, que se desplazaba en una camioneta, habría provocado inicialmente un altercado vial al obstruir el paso del autobús. Tras el incidente de tránsito, el sujeto propinó varios impactos de bala contra la unidad de transporte antes de darse a la fuga.

Tras un intenso operativo de búsqueda, las autoridades ubicaron el vehículo del sospechoso en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. El Ministerio Público realiza las diligencias de criminalística para recabar evidencias que permitan la captura del responsable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034743328936255925&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Es ilegal dar "bote"? ATTT responde a rumores en redes

Vehículo hurtado es detectado por cámaras y abandonado en Villa Zaita

Buscan a Gilberto Paz Pérez, desaparecido en Arraiján desde enero de 2025

Recomendadas

Más Noticias