Autoridades localizan vehículo tras ataque armado a conductor de autobús en Arraiján. Policía Nacional

Por Ana Canto La Policía Nacional confirmó el hallazgo del vehículo utilizado en un ataque armado contra el conductor de un autobús de ruta en Panamá Oeste. El incidente ocurrió mientras la unidad de transporte mantenía pasajeros a bordo, dejando un saldo de dos personas heridas, entre ellas el chofer del bus.

De acuerdo con los reportes preliminares, el agresor, que se desplazaba en una camioneta, habría provocado inicialmente un altercado vial al obstruir el paso del autobús. Tras el incidente de tránsito, el sujeto propinó varios impactos de bala contra la unidad de transporte antes de darse a la fuga.

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