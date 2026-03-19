Autoridades localizan vehículo tras ataque armado a conductor de autobús en Arraiján.

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del vehículo utilizado en un ataque armado contra el conductor de un autobús de ruta en Panamá Oeste. El incidente ocurrió mientras la unidad de transporte mantenía pasajeros a bordo, dejando un saldo de dos personas heridas, entre ellas el chofer del bus.
Tras un intenso operativo de búsqueda, las autoridades ubicaron el vehículo del sospechoso en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. El Ministerio Público realiza las diligencias de criminalística para recabar evidencias que permitan la captura del responsable.