Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 14:36

Presentan querella por maltrato animal tras la muerte de dos perros encerrados en un auto en Colón

Josué Alarcón y sus abogados presentaron una querella por el caso de presunto maltrato animal en perjuicio de dos perros de la raza American Bully.

Presentan querella por maltrato animal tras la muerte de dos perros en Colón. 

Presentan querella por maltrato animal tras la muerte de dos perros en Colón. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes, Josué Alarcón, junto a su equipo de abogados, presentó una querella penal por los delitos de maltrato animal y omisión de funciones por parte del servidor público encargado en el momento en que dos perros murieron por asfixia dentro de un vehículo en la provincia de Colón.

Los dos canes, de raza American Bully, permanecieron encerrados durante varias horas dentro del automóvil de Alarcón el pasado 15 de marzo, mientras este se encontraba retenido por unidades de la Policía Nacional.

La defensa del joven informó que brindarán sus servicios de forma gratuita y enfatizaron que su objetivo no es la exposición mediática, sino lograr justicia ante lo que consideran una falta de respuesta y de protocolos por parte de algunos agentes de seguridad pública.

Por su parte, Alarcón solicitó a la población empatía ante su situación, subrayando que sus mascotas eran consideradas parte fundamental de su núcleo familiar.

