Presentan querella por maltrato animal tras la muerte de dos perros encerrados en un auto en Colón

Este martes, Josué Alarcón, junto a su equipo de abogados, presentó una querella penal por los delitos de maltrato animal y omisión de funciones por parte del servidor público encargado en el momento en que dos perros murieron por asfixia dentro de un vehículo en la provincia de Colón.
La defensa del joven informó que brindarán sus servicios de forma gratuita y enfatizaron que su objetivo no es la exposición mediática, sino lograr justicia ante lo que consideran una falta de respuesta y de protocolos por parte de algunos agentes de seguridad pública.
Por su parte, Alarcón solicitó a la población empatía ante su situación, subrayando que sus mascotas eran consideradas parte fundamental de su núcleo familiar.