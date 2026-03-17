Nueva versión en caso de perros muertos en Colón: esto dijo la Policía

La Policía Nacional de Panamá rechazó cualquier responsabilidad en la muerte de dos perros en la provincia de Colón, luego de que su propietario denunciara un presunto mal procedimiento policial.

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A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que sus unidades no tuvieron contacto alguno con los animales ni con el vehículo, desmintiendo las versiones que los vinculan con el fallecimiento de las mascotas.

Caso de perros muertos da giro: Policía responsabiliza al dueño y a una acompañante

Según el informe, la intervención policial se originó debido a que los perros se encontraban sin correa y, presuntamente, atemorizaban a personas y niños del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033923132516442549?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama emitió un comunicado en respuesta a la denuncia de un hombre de Colón que atribuye la muerte por asfixia de sus dos perros a un mal procedimiento policial.



La institución señala que sus unidades "no tuvieron contacto alguno con los animales ni con el… https://t.co/MjbRJzGpmm pic.twitter.com/MHPkMH3hLs — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

La entidad también indicó que el propietario reaccionó “de manera grosera y descomedida” ante la presencia de las unidades.

Custodia del vehículo

De acuerdo con la Policía, el ciudadano dejó su vehículo y a los canes bajo la custodia de una acompañante, quien posteriormente se retiró del lugar con el automóvil.

La institución agregó que, más adelante, tuvieron conocimiento de que el vehículo fue dejado a orillas de la calle con los perros en su interior.

Investigación en curso

El caso generó reacciones en redes sociales tras la denuncia inicial del propietario, quien aseguró que sus mascotas murieron por asfixia luego de permanecer varias horas dentro del auto. Las autoridades no han detallado si se abrirá una investigación formal adicional, mientras persisten versiones encontradas sobre lo ocurrido.