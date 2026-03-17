Joven denuncia la muerte de sus perros tras dejarlos 6 horas en su auto mientras era retenido por la Policía

Un joven identificado como Josué Alarcón denunció la muerte de sus dos perros , presuntamente por asfixia y calor, luego de que permanecieran encerrados durante varias horas dentro de su vehículo mientras él se encontraba retenido por unidades de la Policía Nacional de Panamá. El hecho ocurrió en el sector de Buena Vista, donde el joven fue trasladado a una estación policial tras ser acusado de alterar el orden público.

Seis horas en un carro: denuncian muerte de perros mientras su dueño estaba retenido

Según el denunciante, sus mascotas quedaron dentro del automóvil estacionado en las afueras de la sede policial, donde habrían permanecido al menos seis horas sin ventilación adecuada.

Al recuperar su libertad, Alarcón aseguró que encontró a los animales sin signos vitales, presuntamente debido a las altas temperaturas dentro del vehículo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033874287090676148?s=20&partner=&hide_thread=false El joven Josué Alarcón denuncia la muerte de sus dos perros por asfixia y calor, luego de que quedaron dentro de su auto afuera de la estación policial de Buena Vista, en Colón, a donde él fue llevado por unidades de la Policía Nacional por supuestamente alterar el orden público.… pic.twitter.com/hMaVUWy4y2 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

Denuncia irregularidades en el procedimiento

El joven cuestionó el actuar de las autoridades y señaló que hubo un mal procedimiento, al no considerar la situación de los animales mientras él permanecía retenido. Asimismo, pidió que el caso sea investigado y que se determinen posibles responsabilidades.

Pide justicia

El denunciante hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por la muerte de sus mascotas. Hasta el momento, la Policía Nacional de Panamá no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta denuncia.