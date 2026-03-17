Operativo en Panamá Viejo: Fiscalía Ambiental investiga delitos por contaminación en Puente del Rey

Un operativo interinstitucional se llevó a cabo en el sector de Panamá Viejo , específicamente en el área de Puente del Rey, donde autoridades investigan presuntos delitos contra el ambiente y actividades vinculadas al microtráfico.

La diligencia fue liderada por la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público de Panamá, con apoyo de la Policía Nacional de Panamá y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

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Resistencia y acordonamiento del área

Durante el desarrollo del operativo, grupos delincuenciales intentaron impedir el ingreso de las autoridades al sector. Sin embargo, tras la intervención de la Policía Nacional, el área fue acordonada para permitir el avance de las investigaciones.

Las autoridades buscan identificar a personas presuntamente vinculadas a delitos ambientales, relacionados con la mala disposición de desechos sólidos, lo que ha generado contaminación e inundaciones en la zona.

Posibles cierres de recicladoras

En el lugar también participaron funcionarios del Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente), quienes realizaron inspecciones y allanamientos en recicladoras que operan en el área. Según los primeros hallazgos, estos negocios podrían enfrentar cierres debido a irregularidades en su funcionamiento y su impacto en el entorno.

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron acumulación de desechos como lavadoras, estufas y neveras, además de evidencias de desorden y contaminación.

Investigaciones por microtráfico

El subdirector de la Policía Nacional de Panamá, Francisco Castro, explicó que en el área también se desarrollan dos operativos paralelos contra el microtráfico de drogas. De acuerdo con el comisionado, se realizan diligencias y allanamientos en residencias utilizadas presuntamente para la venta ilegal de estupefacientes.

“Hay personas en el área que se dedican al mal vivir; utilizan sus residencias para esconder la mercancía, mientras otros llegan a comprarla”, detalló. “Hay personas en el área que se dedican al mal vivir; utilizan sus residencias para esconder la mercancía, mientras otros llegan a comprarla”, detalló.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades tanto en los delitos ambientales como en las actividades ilícitas detectadas en el sector.