Operativos en Panamá: Policía aprehende a 199 personas en las últimas 24 horas

Un total de 199 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas durante operativos realizados por unidades de la Policía Nacional de Panamá en distintos puntos del país.
Policía Nacional logra decomiso de dinero
Durante los operativos, las autoridades también reportaron el decomiso de B/.39.00 en efectivo, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
Las personas aprehendidas fueron remitidas a las autoridades correspondientes para continuar con los procesos e investigaciones que establece la ley.
La Policía Nacional de Panamá reiteró que mantiene operativos permanentes en todo el territorio nacional con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir el delito.