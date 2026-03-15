Operativos en Panamá: Policía aprehende a 199 personas en las últimas 24 horas

Un total de 199 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas durante operativos realizados por unidades de la Policía Nacional de Panamá en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial, las acciones policiales también permitieron el decomiso de 215 paquetes con presunta droga, además de la incautación de ocho armas de fuego y 37 municiones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Policía Nacional logra decomiso de dinero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033212158478021089?s=20&partner=&hide_thread=false Unas 199 personas fueron aprehendidas por la @policiadepanama en las últimas 24 horas.



También se realizó el decomiso de 215 paquetes con presunta droga, ocho armas de fuego, 37 municiones y B/.39.00 en efectivo.pic.twitter.com/JAbWqfjKxW — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2026

Durante los operativos, las autoridades también reportaron el decomiso de B/.39.00 en efectivo, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Las personas aprehendidas fueron remitidas a las autoridades correspondientes para continuar con los procesos e investigaciones que establece la ley.

La Policía Nacional de Panamá reiteró que mantiene operativos permanentes en todo el territorio nacional con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir el delito.