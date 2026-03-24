Aprehenden a un hombre vinculado a explotación sexual de menores de edad

En una operación conjunta contra el delito, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendieron a un hombre de 28 años en San Miguelito, vinculado al delito de explotación sexual en perjuicio de mujeres y menores de edad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto captaba a las mujeres en discotecas, bares o fiestas privadas, atrayéndolas con falsas ofertas de trabajo. No obstante, posteriormente las publicitaba en redes sociales para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero.
El aprehendido será puesto a disposición de un Juez de Garantías en las próximas horas para la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la correspondiente imposición de medidas cautelares. Las autoridades hacen un llamado a los padres y familiares a mantener una vigilancia activa sobre las actividades de los jóvenes para prevenir que se conviertan en víctimas de estas redes.