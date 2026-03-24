Aprehenden a un hombre vinculado a explotación sexual de menores de edad

En una operación conjunta contra el delito, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendieron a un hombre de 28 años en San Miguelito, vinculado al delito de explotación sexual en perjuicio de mujeres y menores de edad.

La diligencia de allanamiento se desarrolló en una residencia ubicada en el sector de San Isidro. En el lugar se recabaron indicios fundamentales para la investigación que la fiscalía adelanta desde el año 2025, relacionada con la captación de víctimas para su posterior explotación.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto captaba a las mujeres en discotecas, bares o fiestas privadas, atrayéndolas con falsas ofertas de trabajo. No obstante, posteriormente las publicitaba en redes sociales para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero.

El aprehendido será puesto a disposición de un Juez de Garantías en las próximas horas para la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la correspondiente imposición de medidas cautelares. Las autoridades hacen un llamado a los padres y familiares a mantener una vigilancia activa sobre las actividades de los jóvenes para prevenir que se conviertan en víctimas de estas redes.