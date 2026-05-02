Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en Veranillo

El cuerpo sin vida de un hombre reportado como desaparecido fue localizado este sábado en el sector de Veranillo, luego de intensas labores de búsqueda.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el hombre, de aproximadamente 35 años, había ingresado a un río el viernes, cuando aparentemente fue sorprendido por una cabeza de agua, lo que provocó su desaparición.

Bomberos ubican cuerpo tras intensa búsqueda en Veranillo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2050638776804823414?s=20&partner=&hide_thread=false Este sábado fue ubicado el cuerpo sin vida de una persona que había sido reportada como desaparecida el viernes en el sector de Veranillo.“Desde el día de ayer iniciamos esta búsqueda del joven de aproximadamente 35 años que ingresó al río y aparentemente fue envuelto por una… pic.twitter.com/WWzg3GL3t1 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 2, 2026

El mayor Junior Núñez, coordinador del Departamento de Búsqueda y Rescate, explicó que las labores iniciaron desde el día anterior en calle 35 de Veranillo.

“Desde el día de ayer iniciamos esta búsqueda del joven… hemos realizado la búsqueda desde calle 35 hasta el puente sobre el Corredor Sur, donde pudimos encontrar el cuerpo del hoy occiso”, detalló. “Desde el día de ayer iniciamos esta búsqueda del joven… hemos realizado la búsqueda desde calle 35 hasta el puente sobre el Corredor Sur, donde pudimos encontrar el cuerpo del hoy occiso”, detalló.

El hallazgo se produjo específicamente en las inmediaciones del Corredor Sur, tras un recorrido de rastreo que abarcó varios puntos del área.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada lluviosa, ya que el aumento repentino del caudal de los ríos puede generar situaciones de alto riesgo.